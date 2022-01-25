受互聯網、煤炭等類股25日早盤突然暴跌，行業平均跌幅超過3％拖累，A股繼續尋底，滬綜指10：35挫1.10％，報3485.18點，是自11月中旬以來首次跌破3500點。

10：35深成指跌0.99％，創業板指同跌0.99％。目前A股約4600隻掛牌股票中，有超過4000隻下跌。

上證指數25日甫開盤報3509點，跌14點或0.42％。深成指開盤報14018點，跌62點或0.45％。

滬深300指數開盤報4761點，跌24點或0.52％；創業板指數開盤報3035點，跌20點或0.67％。