隔夜美股雖沒交易，但受到歐股收漲激勵，以及成長型股票上漲帶領下。同時，與外界預估一樣，日本央行保持現行超低利率沒變。18日日股早盤還收紅，不過，午盤時，傳出美國債券殖利率走揚，日股也跟著翻黑收低。日經指數收28257.25點，跌76.27點或0.27%。東證收1978.38點，跌8.33點或0.42%。
日本央行這次將繼續維持負0.1%的短期利率不變，並將10年期公債殖利率訂在0%左右。同時，在新的季度展望中，也將把4月開始的新財年通膨預估，從現行的0.9%再往上至1.1%。
至於美國10年期債券殖利率，上漲超過6個基本點至1.855%。另外，美股盤前期貨價也開低，故影響到日股走勢。
IwaiCosmo證券認為，隨著美國債息上漲，日股的信心跟著一同喪失。預料，美國18日表現將不會太好。
市場早盤買進大型績優成長股，但午盤卻立刻縮手。
權值股中，快時尚成衣大廠迅銷只漲2.34%，半導體機台製造商東京威力科創小漲0.07%，手中握有大量新創公司股票的軟銀翻黑跌0.4%。
因母公司日立宣布，將出脫手中日立建基一半持股後，日立建基過去7個交易日跌12%，不過，18日反彈上漲1.28%。
日經指數中，鋼鐵族群表現不佳，新日鐵跌7.08%，JFE控股跌6.78%，神戶製鋼也跌6.8%。
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