美股在2021年迎來前所未見的股票首次公開發行（IPO）熱潮，但截至目前為止，其慘淡的報酬率令投資人大失所望。隨著今年利率將走升，以及公司內部人士開始拋售持股，曾經無限風光的IPO股票前景恐將更加惡化。

根據Dealogic調查，去年美國傳統IPO件數創下1990年代後期以來的最高記錄，IPO交易額亦創下歷史新高。但截至目前為止，這些新掛牌的股票表現卻明顯落後過去的平均水準。

根據美國銀行（Bank of America）統計，2021年的IPO股票在上市後6個月內平均下跌14%，而自2008年以來，股票初上市6個月內平均上漲14%。

美銀常務董事Thomas Thornton在報告中表示，大量的IPO供應、聯邦基金利率將升高的預期、處於初創期與尚未獲利的公司占比異常高，再加上投資人對於認識這麼多新公司感到倦怠，是IPO股票表現疲弱的主要原因。

電動皮卡製造商Rivian Automotive是2021年規模最大的IPO交易之一，其市值曾一度超越福特和通用等傳統汽車製造商。但如今Rivian已經將上市後的漲幅全數回吐，目前股價較IPO價格下跌約 12%。

Tudor Investment Corp投資組合經理Ulrike Hoffmann-Burchardi表示，今年IPO市場絕對會放緩，我們已經看到這個現象，尤其在軟體領域，軟體股可能占科技股IPO約90%，現在估值出現了劇烈的調整。

科技股向來對債息走升很敏感，因債務成本增加可能阻礙其成長潛力，也可能使其未來的現金流價值減少。

此外，許多在2021年下半年掛牌的IPO案，其股票禁售期將在未來六個月屆滿，當公司內部人士開始出脫持股時，也將給IPO市場帶來逆風。