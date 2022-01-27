美聯準會表示，將在升息開始之後啟動縮減資產負債表，即在3月，持續發出鷹派訊息，但沒有說明升息次數；但聯準會基金期貨暗示升息4次。美債券殖利率大漲。亞洲主要股市周四受壓，港股科技股承壓，恆指直接低開337點，全日低走2萬4000點以下。

周四香港恆生指數跌482.90點或1.99%，為23807.00點。國企股(H股)跌220.99點或2.60%，為8291.30點。

科技指數跌3.81%。嗶哩嗶哩跌10%；阿里巴巴跌7.1%，報108.5港元，股價創在港新低價；美團跌近7%；騰訊跌2.2%，

小米跌5.5%，報16.48港元，跌破17港元的發行價。

教育股再跌，新東方在線跌14.7%，中教跌24%，希望教育跌12.8%。

醫藥股領跌。信達生物跌9.5%，德琪生物跌14%，康方生物跌逾9%。

中國恆大跌4.5%。據外電報導，中國當局擬拆分出售中國恆大大量資產來化解債務危機，例如出售恆大物業和恆大汽車幾乎所有資產，而銀行和債權人不得不接受折價。而恆大也計畫在6個月內進行重整。

創新奇智跌23%，報20.05港元；該公司周四首上市即大跌，該視覺和機器學習公司財力雄厚，股東包括軟銀、李開復的創新工場等。