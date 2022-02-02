F-35C戰機撞上美國航母飛行甲板 墜落南海瞬間

F-35C撞上航母飛行甲板，墜落南海多日，但美國海軍對要如何打撈戰機殘骸，始終保持低調。不過，日本政府公告的海上航行警示，卻可能暴露了打撈地點。

據《防務新聞》（Defense News）與美國海軍研究協會新聞（USNI News）網1日報導，日本海上保安廳上周六公告了航行警示，顯示南海北方，也就是菲律賓西方約185英里（近300公里），西沙群島永興島東方約350英里（約563公里）處，正在進行打撈作業。

相關海域在第11航行警告區，也就是國際海事組織所劃分的NAVAREA XI內，由日本海洋情報部（JHOD）負責協調。而周六的警示說，打撈作業將持續，直到有進一步通知。

然而，美國海軍第7艦隊（Seventh Fleet）官員周一拒絕評論或證實，警示是否和打撈F-35C戰機有關。而這架F-35C是在1月24日準備降落「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母時發生意外，戰機撞及甲板，飛行員雖然趁戰機墜海前彈射逃生，但卻造成包括他在內，共7人受傷。而美國官員上周說，7人狀況目前都很穩定。