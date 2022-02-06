兩名政府官員說，5歲男童拉揚（Rayan Awram）在摩洛哥北部墜落廢棄深井5天，救援人員今天晚間小心翼翼設法抵達他受困地點，但小男童已死亡。

路透社報導，拉揚於1日下午在舍夫沙萬（Chefchaouen）附近的山丘村莊Ighara失足墜入32公尺深廢棄深井，促使當局展開大規模馬拉松救援行動，且舉國關注救援進展。

那口深井的井口僅寬45公分，救難人員無法直接深入援救，倘若拓寬井口風險又太高，當局決定出動怪手，從旁挖壕溝進入井中。然而井邊土地夾雜堅硬岩石及鬆軟土壤，稍一不慎就會有坍方風險，讓救援行動更形複雜。

救難人員今天晚間小心翼翼挖掘最後一段水平隧道，終於抵達小男童受困地點，但小男童已死亡。

國營媒體報導，摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）已致電小男童的父母，表達哀悼之意。（譯者：劉學源）1110206