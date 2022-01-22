新北市土城工業區旁有處約536坪的廢棄鐵皮屋，長期閒置下變成流浪貓狗聚集處，也被人亂丟垃圾，令居民苦不堪言，市議員林金結接獲地方里長陳情後，向國產署溝通撥用，將該塊用地重新整地，雜亂用地化身為遊憩體健場，未來將可供周邊5里居民使用。

該處廢棄鐵皮工廠土地是國有財產署所有地，長年以來遭民眾堆置垃圾，區公所清掃後又遭堆置，居民怨聲載道都無法維持環境整潔，更容易成為飼主丟棄浪狗浪貓丟棄處。頂福里長顏義信向林金結陳情後，經歷多次會勘，釐清土地爭議，終於爭取到350萬元預算，將該處整地，並設置遊憩及體健設施，打造出當地居民的休憩空間。

林金結表示，他在議會提案要求市政府將此處規畫為民眾休憩區，並列入加強列管案件，但過程一波三折，如今終於開花結果，而農業局也補助周邊環境綠美化設施，種植很多花花草草讓人心曠神怡，有這麼美麗舒適的地方造福鄉里，未來周邊的頂埔里、頂福里、頂新里、沛坡里、祖田里居民、小朋友都可以使用，而固定餵食浪狗與浪貓的民眾也有合適餵食點，避免跟當地居民產生爭議，共同提升動物保護，動物與人都能安居。