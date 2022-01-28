黎明派出所轄內因為有很多金融單位，民眾申請護鈔機會大幅增加。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第四分局黎明派出所近日接獲2家公司行號至派出所申請護鈔勤務，總金額高達1800萬元，分別護送到南投市、北屯區，業者要發年終獎金，因金額龐大請求派出所協助，員警接獲「鈔」級任務，事前清點再三確認，護送過程提高警覺，順利抵達目的地，讓民眾「鈔」安心。

黎明派出所轄內因為有很多金融單位，民眾申請護鈔機會大幅增加，連續2日分別接獲2家公司行號至派出所申請護鈔勤務，總金額高達1800萬元。

為護送業者要分發員工年終獎金的鉅款到南投市、北屯區，警方因金額龐大為求慎重，絲毫不敢大意，事前清點再三確認，護送過程中戰戰兢兢提高警覺，順利抵達目的地後，方才卸下重擔，民眾看到警察專業和認真的態度，無不豎起大拇指稱讚。

黎明派出所所長林澤聰表示，春節前後金流往來熱絡，為遏止歹徒覬覦，維持治安平穩，除加強金融機構安全維護措施，警方也提供存、提款護鈔服務，不論金額多寡，可向當地派出所申請即能護送，民眾可多加利用。

此外，在多處人潮易聚集之場所亦設有機動派出所，現場進行安全維護，並提供防竊、防搶、防範詐騙等宣導，讓民眾安心、放心過好年。