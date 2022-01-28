新北市汐止區長青社區位於五指山風景區，當地居民用水長久以來多以引取山泉水方式，供水易受天候影響，每逢旱季就缺水，居民叫苦連天。新北市水利局補助汐止區公所約587萬元經費，進行簡易自來水的改善工程，已完成增設5噸水塔及取水口，擴大儲水容量，提供約589戶居民更穩定的用水。

汐止長青社區一帶因屬自來水無法到達地區，居民長年引取山泉水使用，供水易受降雨因素影響，降雨量不足的時候就缺水，當地區民遂向區公所及民代尋求協助。

水利局為改善長青社區居民生活用水不穩定狀況，補助汐止區公所約587萬元經費進行簡易自來水的改善工程，共增設了5噸儲水塔1座、取水口8處及2英吋送水HDPE管線371公尺，改善以往長時間降雨不足所造成的缺水狀況。

水利局表示，新北市幅員廣大且城鄉地理環境迥異，對於目前因地理環境因素仍無法使用自來水的居民，新北市政府每年均編列約5000萬的經費，致力自來水普及率提升與佈建簡易自來水系統，希望不同環境下生活的市民都能在生活用水方面得到相應的照顧。