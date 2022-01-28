農曆春節連續假期即將於29日登場，台南大新營地區車流也逐漸增加，為使遊客出遊順暢，台南市警察局新營分局利用路口監視器及各雲端平台，全面監控轄區各重要道路車流狀況，如遇壅塞情形，隨即派員交通疏導，有效疏處車流；並與台南市交通局聯繫，適時於新營區復興路段CMS資訊可變標誌推播即時路況訊息。

新營分局表示，預估大年初一至初五可能會大量車潮擁入鹽水區「2022月津港燈節」及柳營區「德元埤荷蘭村風景區」等，新營警分局在新營區復興路段、鹽水區忠孝路段、南門路段、月津路段、台19線及柳營區南112線、南95線等重要路段，超前部署交通疏導警（民）力及各項交通管制器材。

另因應春節連續假期期間可能發生壅塞情形，新營分局呼籲民眾利用警廣專線0800-000-123適時收聽交通狀況，新營警分局會不定時將轄區最新路況提供用路人參考，以利旅遊民眾事先改道，避免浪費民眾寶貴時間。

新營分局長斯儀仙呼籲駕駛人，由於酒駕涉及刑責已修法加重，民眾切莫再心存僥倖飲酒上路，提醒民眾酒後可以搭計程車、大眾運輸或找代駕，保障自己與他人的生命安全。

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