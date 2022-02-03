今天大年初三，交通部高速公路局預估今起將有北返車潮湧現，加上民眾出遊，國道車流有機會爆大量，不排除中午過後出現長時段壅塞；高乘載管制自今起實施。高公局建議，若國道壅塞，用路人不妨多利用台61線，規劃替代道路。

春節連假國道6大措施如下

一、收費措施：

1.單一費率：1月29日至2月6日。

2.路段差別費率：1月29日至2月6日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

3.暫停收費：1月29日至2月6日，每日0至5時國道全線暫停收費。

二、高乘載管制：

1.2月3日(初三)至2月4日(初四)，每日13時至18時，國1北向高雄端至湖口、國3北向九如至大溪。

2.2月3日(初三)至2月6日(初六)，每日14時至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道北向入口匝道，結束時間視交通狀況機動調整。

三、匝道封閉：

1.2月1日(初一)至2月3日(初三)，每日0時至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口於封閉期間，改為大客車專用入口。

2.2月3日(初三)至2月5日(初五)，每日7時至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。每日7時至19時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施，連假期間每日增加路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控：

1.視高速公路主線交通狀況，採取嚴格入口匝道儀控管制。

2.視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

視國5北向交通狀況，機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行，並啟動主線儀控。