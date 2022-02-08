德國高速公路以不限速聞名，但一名捷克商人涉嫌駕駛超跑在一段路上極速狂飆，時速飆到417公里，這引起當地執法部門的關切。

德國薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）斯登得 （Stendal）檢察官辦公室表示，他們正對這起可能涉及非法飆車的事件展開調查。

這次事件的主角是一名擁有奢華跑車的捷克富人，他在影音分享平台YouTube放上一段駕駛布加迪（Bugatti）雙門超級跑車奇龍（Chiron）的影片，這讓該事件受到關注。

捷克富商巴瑟（Radim Passer）在他YouTube頻道上的影片貼文中寫道：「感謝神，給我們安全且良好的環境。」

部分影片中有模擬時速表，從表上顯示的數字來看，在一趟由德國首都柏林（Berlin）往西開到馬德堡（Magdeburg）的路程中，時速飆到417公里。

影片是在去年中錄製，但最近才被放上網，已吸引數百萬次的點閱。

面對不負責任及危險駕駛的評論，巴瑟回應，聲稱他有「良好的能見度」，並強調布加迪的制動力。

在不同的媒體大幅報導此事後，高速公路警察開始調查此事。

調查結果呈交檢察官辦公室，並由其對該事件進行法律評估。

德國交通部部長魏辛（Volker Wissing）譴責那名駕駛的態度，並指出即便沒有速限，但汽車應該要始終保持在「受控」狀態下。

其他人也利用這個案件作為訴求，認為應該將速限列進法規，其中包括下薩克森邦（Lower Saxony）邦總理魏爾（Stephan Weil），他告訴明鏡周刊（Spiegel），限制高速公路車速，有「很多好的理由」，其中包括環境和安全。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110208