侯友宜10日前往視察林口公車轉運站營運狀況，他宣布，即日起搭乘新闢的920副、937副、966副及967副4條快速公車路線享降一段票優惠，為期三個月。（戴上容攝）

林口公車轉運站去年啟用，站內設有9席公車站區及16席電動公車駐車區，其中有4條快速公車路線可直達北市及新北市板橋區，增添便利性，新北市長侯友宜10日前往視察宣布，即日起搭乘新闢的920副、937副、966副及967副4條快速公車路線享降一段票優惠，為期三個月。

侯友宜10日前往視察林口公車轉運站營運狀況，新北市議員蔡淑君、賴秋媚等人前往關心。林口人口逐年成長，加上國際媒體園區、工一重畫區陸續開發，提供大量就業機會，並帶來人潮，為林口交通系統帶來沉重壓力，雖然林口南出北入的交流匝道口已核定，但仍要待2025年才能夠完工，解決林口的壅塞狀況。

侯友宜說，為了提升林口區大眾運輸服務，以及未來媒體園區開發後的交通運輸需求超前部署，因此闢建林口轉運站。即日起搭乘新闢的920副、937副、966副及967副4條快速公車路線享降一段票優惠，為期三個月，林口公車轉運站除可供公車轉乘外，也擴及機場捷運線轉乘和長庚醫院、三井Outlet等大眾運輸服務。

交通局長鍾鳴時表示，林口地區近年來人口成長快速己有12萬餘人、交通需求急增，上下班尖峰時段主要車流多利用國道1號，造成交通壅塞，林口有多條行經國道的快速公車路線需繞行市區載客，因快速公車限制站位，往往有末端站的乘客上不車的情形，而遇上林口交流道於尖峰時段重現性壅塞，增加通勤時間。

鍾鳴時指出，林口公車轉運站佔地8867平方公尺，鄰近捷運林口A9站，並特別增開966副（至台北車站）、937副（至捷運圓山站）、967副（至仁愛敦化路口）、920副（至捷運府中站）等4條快速公車路線，縮短通勤時間，解決末端站上不了車情形。