國民黨去年底選舉慘遭「三殺」，國民黨台北市議員羅智強為四大公投謝票，2月8日起從台北徒步400公里到屏東，目前已走了39070步，約28.6公里。羅智強表示，來到新竹湖口了。因為昨天失眠，一直覺得好想睡，很想直接在馬路上躺平。

羅智強10日在臉書貼文表示，完成了人生第一次桃園縱走，來到新竹湖口。因為昨天失眠，今天幾乎是瞇著眼睛走完全程，一直覺得好想睡，很想直接在馬路上躺平..。3天走了78.3公里，看樣子走到屏東，應該不只400公里吧。

網友紛紛表示，「我在台南等您、台南歡迎智強議員、我和您們一起走、支持您們辛苦了、在來您們要好好照顧身體健康、好好吃好好休息、一定要放下進入深層睡眠、才能有好體力、為您們來禱告」、「辛苦了，令人感動，期待強哥來戰桃園，重振藍軍士氣」、「如果您來當我們桃園市長，絕對是我們的福氣」、「台中人歡迎你。」

還有網友說，「太興奮也會失眠，心境要輕鬆」、「當然拿回政權不是這麼簡單，但我相信議員展現的是一個態度，希望國民黨早日覺悟..」、「該休息還是要休息喔」、「勇者不懼，走向光明到高雄來選」、「這意志力實在太佩服，您今天一定秒睡」。