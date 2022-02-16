為鼓勵新人與青年參政，並爭取當選席次最大化，國民黨中常會今天(16日)通過直轄市議員選舉候選人提名辦法，大幅提高青年及新人參與黨內初選民調加權比例，最高可加權百分之百，祕書長黃健庭表示，六都議員非原住民選區共有65區，初估六都議員席次可望多提名35席，新人約有一半以上的空間。

因應年底選舉，國民黨將成立「中央選戰策略會報」，由黨主席朱立倫指派祕書長黃健庭召集黨內及社會具選戰經驗人士若干人組成，負責審核各直轄市委員會提名作業時程、各選區提名名額及建議輔選方式暨名單。

辦法延續「N＋1」規定，為增加新人參選空間，各直轄市議員選區提名名額應較現任議員有意辦理提名登記人數至少增加1名，但因考量票源經中央選戰策略會報核定者不在此限。

另外，提名分二階段，首先提名以現任議員經議會黨團推薦提名者為對象；接著，以非現任的登記同志為對象，依據提名辦法相關規定辦理。

擴大青年參與方面，根據辦法，35歲以下青年，即1987年1月1日後出生者，民調結果得加權70％；36歲至40歲的登記參選者，即1982年1月1日至1986年12月31日間出生者，民調結果得加權50％。

另外，為鼓勵新人參選，辦法規定，新人民調結果得加權30％，新人指的是未曾參選公職選舉，以及未曾登記爭取國民黨或他黨公職候選人提名者，但曾參選過或爭取黨內提名鄉鎮市民代表、村里長選舉者，不在此限，同時，「政二代」排除在新人之列。

辦法中也明訂，為提升青年競選實力，中央黨部應辦理培訓及輔選的「青年專案」。非現任登記同志若未參加中央「青年專案」者，不適用上述加權規定。

朱立倫射出青年三箭，引發部分現任議員反彈，也有有意參選的黨內青年認為憑藉加權翻倍，恐讓實力不夠強的被拱上參戰。

對此，黃健庭坦言，制度無法面面解釋到各種可能狀況，但相較過往，國民黨此次要展現給新人參政的精神，這當然或多或少會威脅到現任者，若永遠保障現任，新人就沒有機會參政，若想等到現任不想當在換新人參選，屆時新人早就跑光光。