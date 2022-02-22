疫情、通膨加升息壓力下，美國公債殖利率大幅彈升，全球股市波動劇烈，攻守兼備的守護資產策略將重要，對此，台新人壽、台新銀行、台新投信三強首次聯手，開春推出連結類全委標的「新享亮利」投資型保單，由台新銀行代理銷售，強調人機協作雙贏策略標的，達到分散風險，降低投組波動度，及掌握股債多頭行情，成為在關鍵時刻協助客戶達到資產穩健增值目標的利器。

台新人壽董事長蔡康表示，該公司除專注在建構家庭保障的核心業務，持續發揮保險保障的功能外，2021年加入台新金控後，獲得多元的資源挹注，與台新銀行保險通路合作，創造亮眼的成績。更致力滿足客戶需求，提供民眾更豐富多元化的金融商品解決方案和優質服務。這次結合金控子公司專業，推出全新的「新享亮利」投資型保單，以專業為客戶規劃穩健的理財解決方案，展現台新人壽貼近社會脈動及客戶需求，提供全方位的壽險與財務保障規劃的承諾。

蔡康指出，新享亮利（外幣）變額萬能壽險／新享亮利（外幣）變額年金保險具三大優勢。一為「壽險／年金雙平台」，保戶可享有壽險身故保障或年金退休理財規劃的雙重優勢，投資同時也具備保險保障功能，保障家人生活，並規劃未來資產之所需。

二為「委託專業投資團隊操作」，保費最低門檻為新台幣10萬元或3000美元，即可由專業投資團隊代為操作，透過完善的投資流程及分析後，將資金進行配置，掌握市場投資契機，協助保戶參與市場。三為「高保費折扣」，如保戶所繳交保險費大於新台幣200萬元（含）或66500美元（含）時，保費費用率由3％降至2.85％，可讓更多資金配置於投資標的。

台新人壽與台新投信攜手合作的人機協作類全委帳戶「台新人壽全新勢力投資帳戶」，獨家特色為新的3次方投資策略─「新勢力、新策略、新撥回」。「新勢力」指的是擇強投資三大新勢力的5G、AI、數位支付等「零接觸新勢力」，永續投資、電動車的「零碳新勢力」，及區塊鏈、元宇宙、精準醫療的「消費新勢力」。

「新策略」則是結合世界級機器人、專業投資團隊人機協作的動態平衡策略。「新撥回」指該帳戶致力達成每月階梯式資產撥回的目標。本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。

「台新人壽全新勢力投資帳戶」主要委託台新投信操作，該投資帳戶為全球組合型投資，以追求穩健資產增值為目標。「新享亮利」導入AI智能功能來發揮自動化智慧導航的股債動態配置機制，避開人性弱點及盲點之際，又有投信的專業投資團隊協助分析市場情勢，可以同時達到控管下檔風險、精準掌握超跌的機會財的效果。

台新銀行說明，在未來持續動盪的市場中，民眾將會更仰賴專業投資團隊及可靠的資產管理工具。台新銀行有豐富的財富管理經驗，能協助客戶在起伏波動的市場中，仍可持盈保泰，再加上台新投信堅強的投資操盤實力、台新人壽的創新能量，三強合作後發揮的綜效下，將為大眾提供更多元的金融商品與服務，「新享亮利」投資型保單正是最具意義的代表作。

時值市場波動加大，台新人壽建議，有退休規劃或資產傳承需求的民眾不妨優先布局「新享亮利」投資型保單，以穩健的策略佈局為自己打造完整而靈活的投資組合方案，安心享受亮利人生。