台中市第四選區（南屯）應選4席，現任藍營有劉士州、朱暖英，綠營何文海與張耀中等，藍、綠平分秋色！年底藍營除現任外，還有兩位新人許育璿、吳柏勳競逐，黨內初選勢在必行。

藍營南屯區現任市議員劉士州、朱暖英，兩人深耕基層、實力雄厚，但面對年底該區有新人許育璿、吳柏勳爭取提名；藍營於南屯是否加提1席或維持原提名2名，市黨部尚未決定；兩名老將面對黨內新人的力挑，加上初選新人有加權優勢，一場黨內激烈競爭正醞釀中。

吳佩芸揭發華興托育中心長期對嬰兒不當照顧，虐童案如滾雪球越滾越大。（吳佩芸提供）

另時代力量提名的吳佩芸，本屆以9票敗給民進黨的何文海，4年來她走訪南屯區大街小巷，近日更揭發華興托育中心長期對嬰兒不當照顧的虐童案，提高不小聲量。

新枝拼老幹只能各顯奇招求曝光！民眾黨南屯區市議員新秀參選人洪鑫任，用自製保麗龍磚充當肥皂箱，放在人行道紅綠燈跟路燈的中間細縫，他站在夾縫中，機車族停等紅燈30~45秒靜態時，他講一段強力口號或是揮手動作吸引目光，搭配誠懇注目眼神跟90度彎腰，爭取成功達到曝光率。