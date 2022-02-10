台中市長盧秀燕積極提升台中道路通行品質，市府建設局爭取交通部公路總局前瞻計畫2.0「提升道路品質計畫」，3案成功獲得核定，共計補助經費約1億2384萬元，將推動台中道路燙平，共計施作8路段，燙平總長度約20.07公里，盼守護市民用路安全，讓台中成為更宜居的城市。

建設局長陳大田表示，建設局推動道路燙平不遺餘力，自2019年1月至今年1月止，道路燙平總件數超過1385條主次道路、鄰里巷道，累計改善超過460公里，推動成果受地方各界好評，透過爭取前瞻計畫2.0「提升道路品質計畫」補助，有助加速推動道路燙平，並提升台中道路服務品質。

陳大田說，這次核定3案共計施作8路段，道路燙平總長度約20.07公里。第一案將施作后里區三線路(舊社路至甲后路三段)、神岡區神清路(神清路中平路口至神岡區與清水區交界)共2路段，計改善道路長度約6.45公里；海線地區一案將燙平大甲區長安路(山柑橋至通天路)、通天路(長安路至北堤東路)及外埔區六分路(大益氣體公司-外埔路398號)等3路段，共計約7.82公里。

陳大田指出，另一案為大安區中山南路(東西九路至龜殼路)、外埔區二崁路(霹靂山神廟前至國3高速公路橋)、清水區神清路(和睦路一段至神清路13之21號前)等3路段，約5.8公里。

建設局強調，為加速燙平執行期程，儘早提供市民更佳的道路服務品質，預計今年5月完成設計並接續施作，預計10月完成道路燙平作業，市民在施工期間務必遵守交通管制，並體諒作業上造成的些許不便，未來市府將積極爭取經費，創造更優質的行車品質。