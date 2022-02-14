為避免蜂炮集中施放區周邊道路人車爭道，武廟路段、三福路段、北門路段有規畫「行人徒歩區」。（警方提供／張毓翎台南傳真）

台南鹽水蜂炮活動15日元宵節登場，為因應同一時間湧入的車潮，警方明天下午3點起在鹽水市區的外圍重要路口進行交管。（警方提供／張毓翎台南傳真）

台南鹽水蜂炮活動15日元宵節登場，為因應同一時間湧入的車潮，警方明天下午3點起在鹽水市區的外圍重要路口進行交管；另，為避免蜂炮集中施放區周邊道路人車爭道，在武廟路段、三福路段、北門路段規畫「行人徒歩區」，除神轎、工作車輛、特種車輛外，其餘車輛含機車禁止進入。

一年一度的鹽水蜂炮明天登場，晚上6時30分在武廟啟炮後，由各宮廟神轎搭配武廟神轎在15處定點收蜂炮，設置在鹽水國中操場集中施放區，4座主砲城約200萬支的蜂炮，將在當晚9時施放。

鹽水國中周邊的「行人徒歩區」，包含北起武廟路、北門路口，南至武廟路、三福路口的武廟路段；東起武廟路、三福路口，西至三福路、北門路口的三福路段；東起武廟路、北門路口，西至北門路、三福路口的北門路段，管制時間從明晚6時至11時。

新營警分局表示，鹽水區民持身分證件或一般民眾持通行證，盡可能從鹽水區金和路進出，也籲請參觀蜂炮民眾，將車輛停放在岸內糖廠停車場、新營工業區內道路兩側和汫水里、水秀里社區。

警方提醒，駕駛人請勿將車輛停放在鹽水國中操場施放區及神轎遊行的路線上，以避免遭蜂炮破壞或引發火災。若要尋求相關醫療服務，此次在鹽水衛生所、鹽水區圖書館及鹽水國小設有救護站，民眾可就近自行前往或撥打119。