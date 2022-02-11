台南市長黃偉哲過平安橋祈福。(劉秀芬攝)

疫情升溫，今年台南鹽水蜂炮縮小規模舉辦不遶境，於2月15日元宵節當天，在主要宮廟及鹽水國中操場共15處地點集中施放，台南市長黃偉哲11日上午至鹽水武廟為活動進行宣傳，並與南市府各局處首長、武廟管理人林益仁、主委翁再進等共同走平安橋祈福，祈願疫情早日解除，百業興旺。

黃偉哲表示，受今年這一波Omicron的疫情影響，有一些縣市大型元宵節相關的活動取消或是延後，但是鹽水蜂炮決定排除萬難來舉辦，這都要謝謝市民朋友跟主辦單位鹽水武廟，能夠做好防疫的工作。

黃偉哲說，希望以防疫優先的前提下、原則下來辦鹽水蜂炮，防疫做不好，疫情散開來，那什麼活動都不要辦了，餐廳也很難開了；防疫工作做好，蜂炮能夠在安全的環境下正常舉辦。

黃偉哲也說，蜂炮主要的意義就是掃除瘟疫，在文衡聖殿的神威顯赫之下能夠保佑大家都平安，也祈求所有的好朋友都能夠在安全的前提下、在防疫的前提下、在健康的前提下，能夠快快樂樂地參與鹽水蜂炮。

今年鹽水蜂炮活動，將於2月15日（農曆正月15日）登場，採不遶境方式，於15日當晚6時30分於武廟啟炮後，由各宮廟神轎搭配武廟神轎於定點收蜂炮，並有宣導車在神轎前落實防疫宣導。

壓軸的主炮施放活動，當晚9點時則在鹽水國中操場登場，由4座主砲城共同施放約200萬支蜂炮，鹽水武廟也以「月港虎躍迎新春」為活動主軸，特別打造4座主題花燈炮城，設置在鹽水國中操場集中施放區，大約200萬支的蜂炮，將在元宵節當晚9時正式施放。