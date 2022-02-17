新竹市長林智堅（中）出席建華市民活動中心開工典禮。（邱立雅攝）

新竹市將有首座低碳建築的市民活動中心，過去建華里以狹小的鐵皮屋做為環保教室、巡守隊空間，為完善里民集會空間，市府投入2576萬元，以低碳建築手法，並採用可循環再利用的木構、鋼構建材，打造出北歐木造玻璃屋做為活動中心，總計共88坪，預計今年底前完工。市長林智堅出席開工典禮，也向民眾表示，新建的市民活動中心外觀別具質感，未來喝咖啡也不用去知名咖啡館了。

建華里過去僅在舊車棚以鐵皮屋作為環保教室及巡守隊等活動空間，不僅空間狹小，還面臨土地為新竹縣所屬，長期有拆屋還地的隱憂。為完善里民集會空間，選定活化建華國中校園用地興建市民活動中心，請來建築師以低碳永續為理念，運用可循環再利用建材、引進自然光玻璃帷幕，打造出北歐風格木造玻璃屋，更是竹市首座低碳建築的活動中心。

建築師洪育成說明，建華市民活動中心將有挑高斜屋頂、像煙囪的太子樓建築特色，更有調節氣溫功能。煙囪則是太子樓建築手法，可達到自然通風換氣功能，另外還有東西向走廊深簷可遮擋夏季烈日及暴雨，提供舒適半戶外空間。

市長林智堅出席建華市民活動中心開工典禮，他表示，活動中心是社區組織聚會的重要據點，他上任來盤點全市76處市民活動中心，以美學設計、空間實用、制度化管理3大原則，投入超過7億著手興建或整建26處里市民活動中心。

本次建華里市民活動中心為1層樓建築、空間88坪大，未來將有社區食堂、社區教室、展覽空間等，預計今年底前完工。