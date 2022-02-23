金門文化建設重要指標「金門縣中心圖書館及美術館新建工程」上網招標，透過公開競圖文向全國優秀建築師徵求最佳設計方案，未來將經由2階段的競圖，預計6月底決選出首獎建築團隊。

縣府祕書長陳祥麟表示，在縣民的全力支持及殷殷期盼下，「金門縣中心圖書館及美術館新建工程」開始啟動，期待為金門的文化建設和文化場域創造1座新的里程碑。

金門縣中心圖書館及美術館新建工程基地面積約3.8公頃，建造費用約10.65億元，同時因應全案的特殊性及重要性，服務費用提高至10％，而且採建造費用固定費率計價，目地就是希望吸引全國建築師好手都加入投標行列，提出一流水準的作品。

縣府說明，本案基地位於金寧鄉與金湖鎮交界附近，也就是在金門島橫向主要幹道伯玉路中段位置，南側鄰近中山紀念林，具有區位良好、交通便利的優點，其間串聯金城市區7分鐘車程、山外市區10分鐘車程、沙美市區10分鐘車程，基地與金門島3處主要生活核心連接便利，未來將結合藝文特區、中山紀念林創造金門縣藝文休憩一日生活圈。

公開競圖第1階段為建築設計概念評選，將於4月28日選出5支建築團隊入圍，6月30日公布第2階段決賽評選結果，選出最佳之作品。

全案空間包括「中心圖書館」及「美術館」2大部分，2館總樓地板面積約13200平方公尺，包括(一)圖書館面積約6200平方公尺 (二)展覽設施面積約3100平方公尺) (三)服務設施面積約3900平方公尺等。 未來的建築工程將由金門縣政府工務處與首獎建築師共同監督施工品質，未來預期將更加豐富縣民的文化生活，也讓遊客看到金門豐厚的文化底蘊。

金門縣府向優秀的建築師設計團隊招手， 相關「金門縣中心圖書館及美術館新建工程」公開競圖的招標資料，可上政府採購網下載，其他相關資訊也可瀏覽競圖活動網站。