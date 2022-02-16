「台版三上悠亞」林莎擁有亮麗外型及性感身材，有「無害女神」、「國民初戀」封號，常可在綜藝節目見到她的身影，在IG也有88.5萬的超高人氣。前(14)日西洋情人節她也貼出美照寵粉，上衣一顆超大愛心非常應景；時逢元宵節台南鹽水按照習俗大放蜂炮，林莎竟不顧危險自願前去「找炮打」，很享受那種「突然被擊中的驚喜」，所幸她的保護措施到家，粉絲心疼的雪肌玉膚沒受半點傷。

台灣慶祝元宵節的相關習俗，有北天燈（新北市平溪區的放天燈(孔明燈)活動）、南蜂炮（鹽水蜂炮）、東玄壇（台東縣與台東市的炸寒單爺活動）、中𪹚龍（苗栗𪹚龍）、西乞龜（澎湖元宵節乞龜）等活動，其中最刺激的莫過於「鹽水蜂炮」，即便每年都傳出有人受傷，參加人潮依然絡繹不絕。

今年春節鹽水蜂炮盛大跨日舉行，即便因為疫情而「火力」稍減，但參加民眾的熱情不減；「無害女神」林莎是知名寫真女星，靠身體吃飯的她竟自願「遭害」，穿上厚重外套做好防護措施，前來擠進鹽水蜂炮陣仗中「找炮打」，並寫道：「在正式前往之前，先背炮感受一下，炮往身上炸的感覺！呼，現在我們什麼都不怕了啦（抖～」，這番「大膽」告白讓好友巫苡萱驚呼：「好恐怖！」彭小刀（彭康育）也說：「太猛了吧！」

經過一夜「炮炸」洗禮的林莎，得意地分享：「感謝食尚玩家瘋狂總部～讓我可以參與這個聞名世界的民俗慶典，雖然今年受疫情影響是『火力最小』的一年，但對我第一次體驗來說，已經是震撼又驚艷！站在炮城搖滾區，感受蜂炮炸射在眼前、地上或身上，刺激無比～站遠些又是另一種體驗，抬頭看夜空中噴射一道道紅色光束，鞭炮聲不斷，還有那突然被擊中的驚喜。摸了神轎、拿了財炮，祈求一整年順利平安。這一晚，搭配著高空煙火，大呼過癮！」

網友紛讚：「林莎好勇敢，棒棒」、「會痛嗎（林莎：不會痛，很刺激的）」、「勇敢的林莎，恭喜解鎖成就」、「超厲害超口愛啦」、「林莎很強耶，明年我也要去體驗」、「林莎還是可以保持這麼美」、「衣服上是被炸到的痕跡嗎，好特別的體驗」、「林莎你新年會好運」、「好猛，戰士們」、「就算全副武裝，小小的眼神還是依舊美麗」，看來她不只敢脫的性感被欣賞，敢於挑戰蜂炮的勇氣也被大大點讚。