今年鹽水蜂炮照常舉辦，不過，隨著本土疫情升溫，台南市政府26日下午會同鹽水武廟召開會議，決議原訂2月14、15日兩天的蜂炮活動，改在元宵節當晚舉行，並取消遶境、不開放遊客犁蜂炮，各宮廟和民間的炮城集中在武廟等14個定點，以及原鹽水國中操場主炮城區施放。

鹽水區公所今天下午召集包括武廟在內的24間宮廟，協調蜂炮集中施放相關事宜，民政、消防、警察、衛生、環保單位派員參與討論。會中，確認今年連續2天的鹽水蜂炮，改為在2月15日元宵夜舉辦，並以市區主要的14個定點作為施放點，由各宮廟神轎搭配武廟神轎定點「收蜂炮」方式來進行。

而鹽水國中操場的「月港虎躍迎新春」主炮城區，原訂在元宵夜晚上9點開始施放，將會如期舉行。若有特殊情況，如較大型的民間炮城，或有民眾無法自行推到定點施放的情況，請民眾於2月5日前通知里長，再由各里長回報給武廟，以便決定是否要再增設施放點；另各定點的施放順序和時間，廟方將再進一步討論。

台南市政府民政局宗教禮俗科長何榮長指出，因應疫情變化，中央禁止遶境活動，考量疫情關鍵就在過年期間，萬一沒有控制好，疫情愈燒愈烈，蜂炮活動恐將被迫停辦；因此，今年蜂炮活動決議縮小規模，從傳統沿途施放的方式，改成以各宮廟協調集中施放處進行施放，並禁止遊客進場犁蜂炮，以減少群聚風險。

鹽水商圈理事長顏士翔說，對於鹽水人來說，每年元宵蜂炮有如過年，比起鹽水月津港燈節，參與的在地人所占比例更大，即使蜂炮縮小規模，對商家影響有限；由於今年月津港燈節仍照常舉辦，所以雖然蜂炮縮減成1天，應不致衝擊商家生意。