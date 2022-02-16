台中市政府教育局於月眉國小，規畫設置太陽光電，讓地盡其利。（台中市政府提供）

太陽光電推動為全球趨勢，台中市近年致力推動太陽光電發展。依台電公司統計，110年度台中市太陽光電建置量達9萬4097瓩六都中排名第三，全台排名第六，僅次於台南市、屏東縣、嘉義縣、彰化縣及高雄市；經發局指出，未來將持續由機關帶頭做起引領企業、民眾參與，打造台中成為綠能低碳、永續宜居的幸福城市。

經發局長張峯源說，台中市針對建置太陽光電發電設備推動不遺餘力，以市長盧秀燕「先公後私、先大後小」理念為推動原則，藉由市管案場建置太陽光電、綠能屋頂全民參與計畫、用電大戶政策、更積極鼓勵工廠業者加入綠能行列，截至去年底，太陽光電總裝置容量已達43萬7190瓩。

張峯源指出，台中市太陽光電能有如此成長幅度，歸功於市府各局處如教育局推動光電校園及光電球場，各高中、國中、國小有400多處校舍規畫設置太陽光電，超過300所校舍已完工發電，超過100個校舍持續施工中。

張峯源表示，2021年11月更於豐原區豐田國小啟用台中市第一座太陽光電球場，持續為中市太陽光電建置添加動能。市府各局處及公所權管市管案場排除屋齡老舊、空間不足、結構問題等案場，尚有超過200處案場適合設置太陽光電。

經發局強調，在各局處積極推動及努力下，台中市逾100處完成太陽光電建置，47處持續施工中，其餘案場持續規畫建置期程，預計將於2025年完成市管案場全數建置太陽光電目標。