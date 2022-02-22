兆豐金(2886)旗下兆豐銀行繼109年發行首檔綠色債券後，今（2月22日）再發行(111)年度金融業首檔五年期可持續發展債券，發行總額為新台幣15億元，票面利率為0.7%。

此次債券所募得資金，將用於再生能源資本支出及投資台灣三大方案等符合綠色及社會效益之企金放款。經統計，截至111年1月底，兆豐銀行綠色(永續)投資及融資金額累計已超過新台幣6783億元，成果豐碩。

兆豐銀行在永續金融的作為，除了遵循金控母公司制定之永續金融政策，將資金運用於永續相關計畫，創造經濟成長與環境保護並存的商業模式，並發展具ESG效益的永續金融商品及服務。109年發行10億元的綠色債券，110年持續主辦多件綠能相關聯貸案，並於第3季簽署赤道原則，導入國際標準審核授信案件，將ESG因子納入徵審作業流程，透過原則性架構，將永續金融準則精神落實及管理授信案件之潛在環境及社會風險，促使企業經營更合乎ESG永續發展之國際趨勢。