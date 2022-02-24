烏克蘭今日起（24日）進入為期30日的緊急狀態，並呼籲烏克蘭公民立即離開俄羅斯，因為戰爭的威脅越來越大。另外，俄羅斯總統普丁表示，對直接和坦誠的對話持開放態度，但涉及俄方利益及安全則不容談判。美股隱含波動率指數VIX上升至31，在國際局勢動盪下，今天台北外匯經紀公司新台幣匯價，終於看到了久違的「28」字頭，對多數出口商而言，看到「28」字頭，比溼冷天氣放晴還更令人舒暢！

受到地緣政治緊張情緒影響，美元指數走高突破96附近，主因烏克蘭宣布進入緊急狀態，局勢更加惡化，削弱了市場風險偏好，股市拋售推動美元避險買盤。舊金山聯儲總裁戴利週三表示，由於美國經濟和勞動力市場表現良好，但通膨過高，美聯儲適合下個月開始削減寬鬆政策，且今年至少需要加息四次，甚至是更多次。

俄烏關係惡化，金融市場持續動盪，外資今天大賣超台股逾500億元，寫下史上第五大賣超紀錄，美元兌新台幣盤中一度升破28元關卡，台股重挫逾400點，出口商喜迎久違的新台幣「28」字頭！