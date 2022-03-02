嘉義縣朴子好書室1日晚上多位成員手染製作20幅烏克蘭藍黃國旗上網義賣，一夜銷售一空。（呂妍庭攝）

嘉義縣朴子好書室1日晚上多位成員手染製作20幅烏克蘭藍黃國旗上網義賣，一夜銷售一空。（取自陳俊哲臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子好書室1日晚上多位成員手染製作20幅烏克蘭藍黃國旗上網義賣，一夜銷售一空。（取自陳俊哲臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子好書室1日晚上多位成員手染製作20幅烏克蘭藍黃國旗上網義賣，一夜銷售一空。（取自陳俊哲臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

俄烏戰爭引發全球關注，許多國家紛紛聲援烏克蘭，嘉義縣朴子好書室為烏國軍民奮勇抗戰的精神所感動，更反對暴力加諸他人身上，1日晚上多位成員手染製作20幅烏克蘭藍黃國旗上網義賣，一夜銷售一空，朴子文史工作者陳俊哲說，製作國旗是希望以自己的方式給烏國民眾一分溫暖，至於義賣所得將捐至行政院開設的專戶內。

在好食作負責人黃冠雅指導手染下，關愛故鄉公共服務協會理事長侯淵銘、朴子文史工作者陳俊哲、牛挑灣文史工作室負責人伍麗環等多位關注社會議題人士一同製作20幅烏克蘭國旗，昨深夜公告義賣，今早已全數賣完。

Stand with Ukraine！陳俊哲說，烏克蘭國旗，藍色代表天空與海洋，象徵自由與主權，以植物木藍染色；黃色代表麥田，則用梔子染色，尤其朴子種植木藍和染布的歷史背景，東石也種植不少梔子花，透過這種與在地歷史、產業的結合來支持烏克蘭，是他們這群夥伴一分心意，以綿薄之力給予烏國民眾溫暖。

陳俊哲透露，因預購民眾踴躍，將再手作50幅義賣，1幅500元，全數捐至政府開設的烏克蘭賑災帳戶裡。