挺烏克蘭，桃市府外牆點亮象徵烏克蘭國旗的藍黃燈。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

挺烏克蘭，桃市府外牆點亮象徵烏克蘭國旗的藍黃燈。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

烏俄戰火持續，繼桃園市長鄭文燦宣布將捐出1個月薪水到「賑濟烏克蘭專戶」，桃園市政府祕書處晚間也在市府大樓外牆點亮象徵烏克蘭國旗的藍黃燈光，門口LED看板也打上：「Stay strong for freedom！」祈願和平早日到來，也為烏克蘭加油，鄭文燦強調：「一個人的力量雖然是杯水車薪，但我相信團結起來的力量將會是無遠弗屆！」

鄭文燦指出，烏克蘭人民為了守護自由與自己的家園，頑強地抵抗強權入侵，許多平民因此無辜傷亡、流離失所，太多的戰地畫面，令人感到無比的難過與不捨。

鄭文燦提到基輔與桃園市同樣是「自由城市公約（Pact of Free Cities）」的一員，台灣為國際社會的一份子，與世界各地加入人道援助的行列，外交部、駐波蘭代表處將會把台灣人民的愛心與溫暖儘速送達，並提供烏克蘭難民最及時的幫助。

鄭文燦強調，在地緣政治上，台灣與烏克蘭同樣相鄰強權的威脅，而烏克蘭人捍衛自由與民主的信念、挺身保護自己國家的決心，讓同在歐亞大陸另一端的我們無法置身事外。民主國家間相互合作，此時此刻更與烏克蘭同在，祈願和平，更珍惜得來不易的民主與自由，「烏克蘭加油！」