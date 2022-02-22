據統計，近期核准募集的股票型基金特色，以跨領域股票型基金為主，包括PGIM保德信全球新供應鏈基金、野村全球基礎建設大未來基金、凱基未來移動基金、宏利全球科技基金、富蘭克林華美生技基金，其中，PGIM保德信全球新供應鏈、野村全球基礎建設大未來、凱基未來移動三檔基金的投資標的，涵蓋多項跨領域新趨勢，不論是電動自駕車、儲能、5G雲端服務、綠能等主題皆一網打盡。而ETF則有甫募集完畢、將於3月7日掛牌的新光台灣全市場半導體精選30ETF基金，與富蘭克林華美台灣Smart ETF基金。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，全球新一波供應鏈的轉型，不僅需要各國政府政策力挺，例如電動車、綠電等產業後市看俏，主要是美歐中等大國在節能減碳上有環保共識，進而積極發展潔淨能源、綠電等，以滿足製造業的綠電需求，汽車產業也順勢往電動車發展，帶動相關電動車上中下游產業的建置與商機，包括上游的零組件、中游的電動車製造商、下游的充電設備與服務等。

雲端、5G等運用則是科技軟實力的展現，楊博翔表示，數位雲端可以協助各產業提高生產力、增加彈性以及創造新商機，特別是2020年疫情爆發之後，居家工作與宅經濟意外推動相關科技領域的新應用，各產業企業端也為了因應突發事件，積極強化雲端系統建置，凸顯出雲端服務的應用範圍多元且廣泛。

中信電池及儲能ETF(00902)經理人詹佳(峰)表示，電池需求火熱帶動下，各國鋰價持續上探，代表性的中國鋰價今年以來更已上漲逾4成，為確保原料供應，各電池大廠積極往上游鋰電池原料布局，未來電池廠戰局將由兩因素主導，其一為原料供應無虞的廠商、其二則是技術具領先優勢者；兩者形成的護城河，將促使電池廠維持大者恆大局面。他指出，隨需求快速攀升，近期包括1月底韓國電池大廠LG新能源自LG化學拆分後上市，成為南韓史上規模最大IPO，此外，中國第三大動力電池商中創新航也於1月遞交申請赴港上市，顯示電池產業市值日益壯大。