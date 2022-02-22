全宇-KY（4148）董事長彭士豪22日以視訊方式表示，受惠油棕價量齊揚，帶動化肥和生化複合價格和需求量水漲船高，樂觀看待2022年營運表現有機會超越2018年，挑戰新高。

去年營運倒吃甘蔗的全宇，2021年合併營收21.96億元，年增率34％，是自2018年以來重新站回年營收20億元大關。

彭士豪表示，全宇目前在馬來西亞境內擁有三座廠房，合計35萬噸年產能，下一步拓展重點將是全球最大棕櫚油生產國–印尼。由於印尼的肥料出口銷售逐年增加，為了進一步開拓業務，全宇將與印尼當地種植園合資設廠，第一階段計畫預計建置5萬噸年產能，並保留最大年產能10萬噸的空間進行第二階段建廠，以滿足逐漸攀升的市場需求，全宇預計印尼設廠計畫在今年全面啟動。

除積極擴充既有產品線產能外，全宇多年來投入循環經濟領域，利用微生物技術平台立基，將油棕廢棄物變成植物疫苗，第一間疫苗廠所生產的疫苗已供不應求，在疫情許可下，今年6月將興建第二間疫苗廠，並以成本更低、更有效率的方式進行建廠，預計明年下半年投產。

另外，在既有產品佈局方面，全宇多年來在微生物及菌種方面持續不間斷的研發已逐步產生多重效應，不僅可因應客戶需求應用在生化複合肥料，在化學肥料價格高漲的情況下，種植園對有機質肥料的需求更加顯著，並新增了菌種購買需求，以避免土壤或堆肥中產生雜菌。

全宇進一步表示，在國際油棕價格居高不下又缺乏採收人力的情況下，公司的生化複合肥料不僅能夠減少施肥次數、降低人力成本需求，更可以促進生產，讓種植園在成本降低的情況下增加收成。

展望2022，在油棕價格及市場需求同步成長的基礎下，全宇透過優化產品銷售結構，以及兩種肥料價格差距縮小等有利因素，可望推升全宇在肥料本業上有明顯的突破，今年印尼廠及第二間疫苗廠的建置也將視解封狀況隨時準備啟動，微生物、菌種及保健食品的銷售預期也將穩定成長，公司樂觀2022營運表現將挑戰過去營收記錄，創造新高峰。