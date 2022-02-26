大安森林公園百花齊放，台北杜鵑花季3／1開跑。（公園處提供）

大安森林公園百花齊放，台北杜鵑花季3／1開跑。（公園處提供）

大安森林公園百花齊放，台北杜鵑花季3／1開跑。（公園處提供）

228連假好去處！2022台北杜鵑花季即將在3月1日登場，台北市公園處以杜鵑為主角，大安森林公園共種植21.3萬株，搭配季節花卉，將大安森林公園重要7大節點妝點的五彩繽紛，讓民眾在賞花的同時感受到浪漫氛圍，目前杜鵑已陸續綻放，民眾可利用228連假搶先一睹。

公園處長黃淑如表示，從2016至2021年，台北市公園及道路總計種植75.4萬株杜鵑，已超越每年種植10萬株的預期目標，而大安森林公園共種植21.3萬株，占全市種植量的28％左右。每年杜鵑花季皆以大安森林公園為主要展場，串聯仁愛路、信義路、新生南路及台灣大學，並結合永康、公館商圈舉辦系列活動，希望藉由花季讓民眾體驗城南蘊涵的豐富故事。

公園處青年公園管理所王淑雅主任表示，今年以春天、幸福、浪漫為主軸，打造7個主要節點布置，運用包含平戶杜鵑、西洋杜鵑、久留米杜鵑、皋月杜鵑等8大種類約3200盆杜鵑，搭配飛燕草、百合、洋繡球等季節花卉約1.5萬盆，營造公園百花齊放美景。

大安森林公園重要節點布置包含「捷運站2號出口」以五彩繽紛的花卉，搭配遞送幸福的風車及花車妝點；「公園2號入口」是幻想白雪公主與小矮人們於森林間穿梭，營造童話般的浪漫；「公園6號、8號入口」有超萌動物及滿載杜鵑的小火車與摩天輪。

「公園10號、11號入口」以柔美的鐡網花，搭配杜鵑及應時花卉，藉以營造出百花迎春；「兒童小舞台」打造氣勢磅礴的瀑布花海；「大樹講堂」營造夢幻的蝴蝶翩翩起舞，「杜鵑品種小屋」利用公園既有涼亭陳列從全台各地蒐集而來的8大類、30種以上杜鵑品種，打造豐富的杜鵑展示場域。

位於大生態池南池畔旁的「杜鵑花心心」以玫瑰花瓣式排列種植各色的平戶杜鵑，周邊搭配已經滿開的繡球花，襯托著杜鵑嬌美的姿態，為公園增添花團錦簇的繽紛春意。