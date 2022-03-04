三峽海洋公園、介壽公園都有長期年久失修、積水、地磚凹陷問題，區公所總計申請1500多萬元經費，將著手把2處公園打造成共融場所，分別以海洋、藍染主題打造。（三峽區公所提供）

新北市三峽區公所近期盤點轄內公園，發現海洋公園、介壽公園都有長期年久失修、積水、地磚凹陷問題，也欠缺無障礙設施，地方民眾也頻頻反映，常有摔跤意外、髒亂問題，為了重整公園，區公所總計申請1500多萬元經費，將著手把2處公園打造成共融場所，其中海洋公園將增設海盜船、船槳等多項造型遊具，而介壽公園將會重整周邊植栽、鋪面，打造出三峽藍染主題公園。2處公園預計今年底前完工。

三峽近年人口快速增長，三峽大義路占地2360坪的海洋公園至今已有26年歷史，園內既有廣場空間未妥善整理和運用，每逢大雨，園區內外側步道也常有積水問題，且公園內多是傳統幼童的罐頭式遊具，當地居民擔心滑跤以及夜晚燈光昏暗治安問題，便頻頻要求改善。

另外，三峽介壽公園既有涼亭、停車空間等設施老舊，兒童遊具及體建設施也不足，且出入口設有圓鐵管車阻，雖然可禁止機車進入，但也對部分身障者相當不友善，另外因公園老舊，也常有遊民聚集，經常可見丟包垃圾，並傳出濃濃菸酒味。

2處公園鄰近圖書館、校園，不少民眾都紛紛要求改善更新。三峽區公所表示，海洋公園整治範圍約303坪，已獲900多萬平均地權基金預算支應，預計將針對公園增設排水 設施 、人行鋪面改善、增設共融式主題遊具、燈具更換等方向著手，同時加強周邊綠美化，研擬設計更多符合海洋特色的設施、場地，盼凸顯園區主題。

另外，介壽公園也獲得景觀處老舊公園再造經費約600萬元，雖然該塊土地面積僅有約545坪，但公園配置將大幅更動，將拆除公園涼亭、遮雨棚架設施，並設置共融遊具、體健設施，此外，為打造藍染特色，公園將新增穗花木藍、馬藍等藍染特色植栽，園內遊具、鋪面也將規劃符合藍染主題。

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