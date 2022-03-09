全球最大郵輪「海洋奇蹟號」於本月4日首次出航，船上設有19個游泳池、20多間餐廳等，不僅如此，甚至還有種植2萬株植物的公園，船體比鐵達尼號大5倍，可容納近萬名人，一名遊客驚嘆表示，「這裡根本不像在船上」。

海洋奇蹟號設備齊全，讓不少遊客驚嘆，「這艘船宛如海上城市」。(影片來源/YouTube/Cruise With Ben and David)

根據《太陽報》報導，皇家加勒比國際郵輪公司耗資10億英鎊（約新台幣371億元）打造「海洋奇蹟號」（Wonder of the Seas），原本預計去年從大陸出航，但受疫情影響而延宕，本月從美國佛羅里達州出發，展開為期7天的首次出航，前往加勒比海，由於此為目前全球最大郵輪，因此首次出航也引發討論。

「海洋奇蹟號」重約23.6萬噸，長達362公尺，可容納6988名乘客和2300名船員，郵輪上設有19個游泳池、20間餐廳、11間酒吧、溜冰場、賭場，甚至還有中央公園，裡面種植2萬多株植物和樹木，船上還有許多娛樂活動與設施，例如百老匯演員表演的音樂劇《芝加哥》、水上劇院、高空跳水表演及室內溜冰秀。

不僅如此，郵輪上還有高達3.66公尺的衝浪池、25公尺長的溜索、2面攀岩牆、迷你高爾夫球場、兒童遊樂園、豪華SPA中心、健身房及露天電影院等，酒吧裡還有機器人調製雞尾酒，一名遊客對此表示，「你很難相信自己置身船上，這裡根本是一座水上城市，上面的設施非常完善，你甚至不想下船」。

皇家加勒比國際郵輪公司表示，目前預訂量已恢復到疫情前的水平，而執行長里柏提（Jason Liberty）提到，「我們希望今年能繼續往前行駛，2022年我們的營運團隊會全力以赴，而且住房率也達到過往的平均值，今年表現應該會很亮眼」。