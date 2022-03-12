受疫情影響，許多民眾已經兩年沒有出國旅遊了；台灣四面環海，離島行程成了受歡迎的國旅項目之一，尤其可以搭飛機。具戰地風情的馬祖推陳出新，今年主打「漫遊馬祖經典步道之旅」，分別在南竿、北竿規劃5條觀光步道，找來金鐘主持人小兵（薛紀綱）體驗，一同分享馬祖的美。

小兵旅遊資歷超過20年，把台灣島內外、各鄉鎮、原民部落幾乎跑過一遍，對於馬祖獨特的看山觀海、豐富生態，他讚嘆不已，直呼有機會一定要帶全家大小來馬祖旅遊，享受最天然的身心靈SPA。

連江縣交通旅遊局表示，這5條經典步道有3條在南竿，包括「朝聖之路步道」，被信徒視為瞻仰媽祖巨神像的必經之地，適合深度探索人文風俗；軍事遺跡「官帽山軍事景觀步道」；可自行車漫遊與行人散步的「親民步道」。

南竿官帽山軍事步道。（主辦單位提供）

兩條在北竿的，分別是坐擁世界級山脊景觀的「螺山自然步道」、可觀賞絕美夕照的「芹壁永保安康步道」。這兩條「賞心悅目」步道，不論看山或觀海，都能一次滿足，盡收馬祖經典美景。

交旅局表示，為鼓勵遊客走訪步道，將規劃設計專屬的步道戳章。馬祖當地的特色美食、新鮮海味、陳年高粱酒等更不容錯過。