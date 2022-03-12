台東縣政府建設處持續打造太平溪左、右岸 交通網，路堤步道更與社區結合，讓在地居民通勤、通學更舒適、安全，縣長饒慶鈴今天清晨邀請周邊200位居民一起漫步左岸的馬偕路堤，感受山海之美，饒慶鈴說，太平溪下游的小環狀步道，全長約1.56公里，視野十分開闊，歡迎大家來走走。

饒慶鈴今天早上與張國洲市長、議員陳銘風、東海里陳嬰里長、新興里里長詹益森里長及200位鄉親一起漫步太平溪左岸，看山、看海，筆直、平順的馬偕路堤讓交通更便利，新完工的步道也讓居民行走更安全。

饒慶鈴表示，縣府為均衡地方建設發展，去年完成太平溪右岸仁義南路通車，打通從豐里橋到新豐里橋路段，大幅提升豐榮地區居民聯外交通便利性。

而左岸4號堤防水防道路過去雖然兼為一般道路使用，但考量用路安全與友善人行環境，著手辦理改善工程，今年2月完成長436公尺馬偕路堤步道改善，為周邊台東高中與東海國中師生近2000人改善通勤與通學交通。

她說，左岸及右岸兩段步道完成後，與豐里橋及新豐里橋連接形成小環狀步道，全程總長約1.56公里，視野開闊，更與周邊住家結合，提供居民更完善的運動休閒空間。

饒慶鈴強調，縣府進行太平溪堤防改善，增設兩岸步道環河軸帶，已完成的左岸步道全長8.9公里，串連省道台9乙線與台11線，大幅提升在地便利性，步道可連結至山海鐵馬道、森林公園、卑南大圳親水公園及棒球場，透過「山環3線」步道將台東最美的自然環境與城市相連結。