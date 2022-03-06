新竹市香山溼地賞蟹步道因應漲潮步道關閉，反而吸引大批北返候鳥停棲歇腳，賞蟹步道變身「賞鷗」熱點，近日有黑尾鷗、大杓鷸、中杓鷸、赤足鷸、黑面琵鷺等來訪，市長林智堅力邀民眾近距離捕捉候鳥停棲身影。

林智堅表示，香山溼地是北台灣最大的濱海溼地，生態資源豐富，且位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，成為候鳥遷徙的重要中繼補給站，過去在國際拉姆薩公約組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環，登錄鳥種約500多種。

他說，近年來市府團隊努力復育香山溼地棲地生態，清除人為種植紅樹林400多公頃，復育魚蝦蟹貝類豐富，吸引許多候鳥飛來過冬，並設置沿岸環境教育及服務設施金城湖賞鳥平台、海山漁港觀海平台、停車場、賞蟹步道、生態館等，提供民眾安全舒適的生態體驗環境。

市府產業發展處指出，近期造訪賞蟹步道的黑尾鷗，是東亞遷徙線上的長嘴海鷗，多在俄羅斯和日本繁殖，冬季才會飛抵台灣，成鳥翅膀為黑色、嘴喙尖端黑紅相間，喜歡成群飛翔及停棲，還有大杓鷸、中杓鷸、赤足鷸、黑面琵鷺、白琵鷺、大白鷺、小白鷺。

另在金城湖水域可見尖尾鴨、琵嘴鴨、翻石鷸、小水鴨、赤頸鴨等候鳥。

產發處表示，今年已觀察到「國際明星鳥」3隻白琵鷺及6隻黑面琵鷺在香山溼地渡冬，香山溼地紅樹林清除後，少了林木阻擋，提供遊客開闊的視野，邀請民眾到賞蟹步道、金城湖，不僅能欣賞蟹類，漲潮時還能近距離捕捉大批候鳥停棲身影，順道欣賞絕美日落。