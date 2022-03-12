陽明山擎天崗前幾年曾發生50頭水牛集體暴斃事件，近日管理處又在石梯嶺步道發現有水牛的鼻子上遭人用弓箭射傷，對方疑似是拿十字弓從遠處攻擊，所幸獸醫與動保處、警方隔天即找到受傷水牛，發現傷口相當嚴重，水牛只能喝水、無法進食，專家表示若再晚兩天，恐怕就會喪命。

陽明山國家公園近日在臉書發文表示，本月8日下午2點有研究人員發現，頂山石梯嶺步道約2.9K旁水潭有1隻小牛的鼻上遭1支弓箭射傷，疑似是十字弓的弓箭，隔天公園管理處會同新北市動保處、警方、臺大動物獸醫師等18人搜尋牛隻，最後在步道約3.4K處找到受傷的牛。

近日管理處又在石梯嶺步道發現有水牛的鼻子上遭人用弓箭射傷，對方疑似是拿十字弓從遠處攻擊，所幸獸醫與動保處、警方隔天即找到受傷水牛。（翻攝自陽明山國家公園臉書）

PO文指出，獸醫師當下進行麻醉，以X光拍攝確認受傷情形，並判斷可將箭枝由口內剪短、箭桿則可由內外2個方向摘除，箭枝摘除後用抗生素及消炎藥，並於現場等待牛隻麻醉消退清醒，牛隻於當天5點起身自由活動並離開現場；陽管處嚴正呼籲，本次案件行為人已明顯違反動物保護法，籲請民眾勿再以身試法。

其他網友紛紛留言喊「太可惡了」、「太可惡了，為何要傷害牛隻」、「辛苦了，還好小牛沒大礙」、「謝謝通報人與救援團隊，請務必把惡人逮捕並嚴懲，絕不放過，今天傷害野生動物，改天也有可能傷害遊客」、「太可惡了，為何要傷害牛隻，真讓人也想以其人之道還治其人之身」。