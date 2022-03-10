中共全國政協十三屆五次會議今日（10日）上午閉幕，全國政協主席汪洋主持閉幕會並發表講話。會議並通過關於常務委員會工作報告的決議、政治決議等。國家主席習近平等黨和國家領導人出席。

汪洋表示，旗幟鮮明講政治必須一以貫之、做得更好，委員對一些問題的看法或有不同，但政治立場不能含糊、政治原則不能動搖、政治方向不能偏離，並要在前所未有的風險挑戰中堅定制度自信。

汪洋稱，今年要把迎接中共二十大、學習宣傳貫徹二十大精神作為重大政治任務。而今年是十三屆全國政協履職的最後一年，強調必須旗幟鮮明講政治、必須以人民為中心履職盡責、必須求真務實提高協商能力水平。

他指出，講政治始終是第一位要求，廣大委員來自方方面面，對一些問題的看法或有不同，但政治立場不能含糊、政治原則不能動搖、政治方向不能偏離。要不斷增強政治判斷力，善於用政治眼光觀察問題，在紛繁複雜的形勢變化中區分現象本質，在多元思想的交流交鋒中明辨是非真偽，在前所未有的風險挑戰中堅定制度自信。

他又提到，要不斷增強政治領悟力，對黨的創新理論深學篤信，對「國之大者」了然於胸，自覺在思想上政治上行動上同以習近平為核心的中共中央保持高度一致。並要不斷增強政治執行力。