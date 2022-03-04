新北市石門區居民今（4）日上午7時許在風箏公園岸際潮間帶發現1具男性浮屍，經向警方報案，金山警分局會同海巡署富基安檢所人員到場，初步檢視死者年約40多歲，遺體已腫脹無明顯外傷，身穿黑色長袖上衣、黑色長褲，身上並未尋獲證件，死因及身分現已在調查。