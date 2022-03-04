石門風箏公園岸際驚見浮屍 死者身分待查 11:292022/03/04 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 石門風箏公園岸際上午驚見浮屍。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市石門區居民今（4）日上午7時許在風箏公園岸際潮間帶發現1具男性浮屍，經向警方報案，金山警分局會同海巡署富基安檢所人員到場，初步檢視死者年約40多歲，遺體已腫脹無明顯外傷，身穿黑色長袖上衣、黑色長褲，身上並未尋獲證件，死因及身分現已在調查。 愛車失竊女心急報警求助 法鬥犬這舉動助破案 竹縣竹東河濱公園生態池開始進水 5月再現荷花美景 #風箏 #公園 #岸際 #黑色 #待查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹北光明商圈 公園、停車場陸續啟用 04:102022/03/03 地方新聞 竹北市停六停車場6月啟用 公園將正式開放 13:572022/03/02 寶島 26歲男獨攀奇萊東稜失聯多日 幸遇救難隊餘留物資保命 15:132022/02/27 社會 《觀光股》連假天公作美 遊樂園紛祭優惠吸客 11:582022/02/27 財經 太魯閣國家公園 禁炊煮遭撻伐 04:102022/02/27 社會新聞 南投市中山公園遊戲場 可望開放 04:102022/03/04 地方新聞 高雄打造生態綠廊公園內的科技園區 17:032022/03/03 區域情報-高雄 三條崙教育農園結合風箏衝浪 活化為「戶外與海洋教育中心」 17:562022/03/01 生活 工人疑邀外送員試溜滑梯 苗縣府要查 04:102022/03/01 地方新聞 南投市中山公園遊戲場 複檢通過擇日開放 16:152022/03/03 生活 花控看過來！鶯歌永吉公園櫻花與炮仗花爭妍比美 10:142022/02/28 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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