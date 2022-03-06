花博時進行全面規劃改善的葫蘆墩公園第5區，不管白天、晚上都相當漂亮。（陳清龍服務處提供）

軟埤仔溪水環境改善計畫完工後，公園有親水廣場、木平台、休閒座椅等設施。（陳清龍服務處提供）

「只要努力就能看見成果！」2019年花博聲名大噪的豐原葫蘆墩公園，鄉親暱稱是水岸花都市議員陳清龍努力下，市府向中央爭取1.5億整治經費到位，預計於今年6月開始招標。陳清龍說，從河川、文化角度努力的水岸花都，不敢說最好，但比以前更好，將竭盡全力讓豐原有一條水岸花都水綠園道。

陳清龍說，軟埤仔溪流貫經過的豐原葫蘆墩公園，為豐原占地最大河濱公園，台中市世界花卉博覽會時，劃分5區辦理改善計畫，其中僅第5區進行水域及陸域環境全面整體改善，其他區域則只陸續進行陸域環境改善，跟花博時期水陸域全面改善的第5區格格不入；他不斷要求市府葫蘆墩公園要全園進行改造，2021年11月22日還在市議會提出質詢。

陳清龍表示，水利局軟埤仔溪水環境改善計畫顯示，計畫將延續河岸整體空間之連貫性，創造水漾漫活空間，工程內容有堤防整建、增設截流點、既有截流改善、既有水淨場改善、連接既有動線、創造水漾慢活空間。

未來公園會有堤頂步道、懸臂步道、人行跨橋、無障礙坡道、木棧道串聯園區，還有親水平台、林蔭聽水廣場、水岸劇場、休憩座椅、防洪牆座椅等設施供民眾休憩使用，為保持公園內軟埤仔溪常態性有水，還將新增沉水式抽水泵及輸水管線，協調第五區湖水回補溪水不足區域。

陳清龍說，葫蘆墩公園軟埤溪水域，是當年花博三大園區，唯一有水的展區，水利局進行軟水環境改善，要從水域生態、觀光、歷史文化角度切入，多加參考國外案例、加入自身想法，千萬不要浪費1.5億的經費，務必將軟埤溪打造成豐原的景觀特色。

附近居民引頸企盼說，她希望豐原真的會有水岸花都水綠園道、希望有生之年可以在那裡喝咖啡？希望市府等單位能力促其成！