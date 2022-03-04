全台昨日大停電，不僅影響工業用戶生產，民間一般用戶更是苦不堪言，民進黨立委鍾佳濱今天表示，受到昨日停電影響，屏東許多養殖業因為停電水車無法送電，造成魚都翻肚死亡，損失慘重，呼籲行政院則請農委會進行水產養殖業者損失調查，並由台電以專案補償方式進行救助。

鍾佳濱指出，昨天停電造成屏東許多養殖業者受到損害，水車沒有送電，魚就會翻肚，這是很簡單的道理，有人會說養殖業者有閒置不斷電系統，即便有自備發電機，但中油受到停電影響無法加油，顯示國營事業公共維生系統在橫向應變突發狀況沒有辦法做好整合，沒有電、沒有油、沒通訊，人民生活怎麼辦。

鍾佳濱要求行政院則請農委會進行水產養殖業損失調查，因為這不是天災，農委會沒辦法進行救助，需要回歸經濟部台電對用電戶損害補償，尤其是農委會過去根據天然災害救助辦法，沒有養殖登記一概不救助，這次用電戶受到損害，行政院不能以農漁民未符合農牧放養登記拒絕損害賠償。

鍾佳濱提到，昨天得知狀況後，立刻跟農委會主委陳吉仲聯絡，同時呼籲行政院責成農委會、漁業署，儘速展開調查、先行統計相關農漁損失，再來與行政院硏議「專案補償」，行政院必須回歸到經濟部、台電以用電戶「專案補償」的方式進行，不須再拘泥前述辦法要求有養殖登記證規定。

鍾佳濱說，台電除了將自己視為製造商，進行發電、賣電業務外，也不應忘記在電業法修正後的「輸配電商」身分，輸配電服務不中斷是台電的責任，不能只減價、優待電費9折或85折，應對用戶因送電瑕疵造成的損害進行賠償。