高齡化趨勢下，長照需求者日漸增多，但受限於資訊系統問題，醫療機構、長照服務機構的資訊往往無法接上，難以推動「醫養合一」。國衛院今宣布正式啟動試辦計畫，攜手部立豐原醫院、友達頤康，將醫療照護資料與長照資訊系統串接，未來在該院的護理之家就能看到民眾的就醫資訊，讓病患得到更全面的照護。

醫福會執行長王必勝表示，自己從前是胸腔科醫師，把所有的精神都投注在胸腔科身上，好像胸腔之外都不是自己的事，後來逐漸了解到，醫師看的是人，不只有器官，接觸醫療行政後，得知有個口號叫「醫養合一」，醫師照顧的是一個人，這是以人為本、全人照護的概念，因此我們要推動醫療、長照的整合，這件事說起來簡單，做起來難，原因是醫療體系系統不一，長照的系統也剛建立。

國衛院與衛福部醫福會去年起合作執行衛福部綱要計畫「智慧長照與醫療照護整合研發推廣計畫」，以資通訊技術串連整備整體照顧體系。國衛院今日宣布與友達頤康、部立豐原醫院醫院合作推動試辦計畫，友達頤康總經理葉俊正表示，友達頤康的系統和醫療資訊系統（HIS）做了相當程度的整合，簡單來說，只要將診斷、用藥、照顧重點傳入系統，護理人員就可以知道如何做照護。

豐原醫院院長賴慧貞表示，豐原醫院是第一個參與試辦的醫院，目前已在執行全人整合的願景，服務內容含括急重症照顧、居家護理、護理之家、失智照護據點、居家安寧等，橫跨醫療與長照，但過去醫療、長照系統各自獨立，資訊無法串接。

賴慧貞表示，參與試辦計畫後，護理之家的人員就可以得知病患的整體情況，給予全人性的整合照護。舉例來說，住在護理之家的張媽媽患有高血壓，透過整合平台，護理之家的護理人就能得知她過去有沒有病史、醫師做了什麼檢查、處置，有什麼交代等。

國衛院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，台灣的ICT產業很好、機構很多，但大部分都是片段式的，希望藉由試辦計畫，建立一個可行的、可長遠複製的模式，未來若將這項模式複製到部立醫院，就可以做到大部分的醫養整合。豐原醫院參與試辦後，會在半年到1年的之間進行資料蒐集，如果試辦一切順利，達到KPI指標，就會與醫福會報報告，預計1年半左右就能得知是否會擴大試辦至其他部立醫院。