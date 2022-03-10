「葫蘆墩草地音樂會」是台中山城年度重要藝文活動，13日將在葫蘆墩公園登場。（台中市議員陳清龍提供）

「葫蘆墩草地音樂會」是台中山城年度重要藝文活動，13日將在葫蘆墩公園登場，除有榮獲全國大賽特優的豐原國中、豐原國小國樂團將接力演出外，豐原國際同濟會同時舉辦寫生比賽；市議員陳清龍指出，現場還有福德宮發福蛋、茶席品茗，邀請大家一起來喝茶、聽音樂參加寫生拿獎金。

台中市繁榮葫蘆墩促進會、台中市議員陳清龍服務處與豐原國際同濟會等單位，一起合辦第11年的音樂寫生活動，每年都吸引多親子參加寫生、聆聽音樂，音樂寫生儼然成為山城地區年度的重要藝文盛會。

陳清龍指出，草地音樂寫生活動從早上8點30分開鑼，現場報名參加寫生比賽民眾，就有機會拿到800-6000元不等獎金，未得獎民眾繳交作品，也可獲得活動紀念品；現場除寫生比賽、音樂欣賞、點智慧燈、茶席品茗外，還將會發放限量的福蛋跟樹苗。

陳清龍表示，「我一直努力要讓豐原發光發熱，目標是讓豐原跟市區平起平坐」。葫蘆墩公園在花博後打開知名度，期望透過畫筆，展現出竹跡館、公園水岸及花草景色另種風貌；希望透過音樂會活動，讓更多人知道，豐原正努力蛻變，願意站出來一起來努力。