豐原分局偵查隊長陳俊彥，受五福獅子會邀請，於獅子會第26屆會員大會暨月例會，進行反詐騙宣導專題演講，避免讓詐騙集團有機可乘。(警方提供)

近年來詐欺案件有逐年攀升的趨勢，詐騙郵件、簡訊、電話等屢見不鮮，詐騙集團更是為了增加成功機率，手法不斷推層出新。豐原分局偵查隊長陳俊彥，受五福獅子會邀請，於獅子會第26屆會員大會暨月例會，進行反詐騙宣導專題演講，避免讓詐騙集團有機可乘。

陳俊彥首先針對豐原分局所轄發生詐欺案件，分析被害人男女比例、詐騙金額、詐騙手法及管道，分享新興詐騙手法種類，並以真實案例說明被害人遭受詐騙過程及心路歷程。

警方指出，獅子會成員均為社會菁英人士，社會歷練充足，聽到目前變化多端的詐騙手法及被害人受騙金額、真實案例，也感到震驚；成員發表若自己遇到這樣的詐騙手法，也可能會不慎上當，並表示聽完陳俊彥隊長的專題演講受益良多，所幸豐原分局時常進行犯罪預防宣導，讓轄內民眾有良好的防詐觀念。

豐原分局長劉安杰表示，從Netflix串流平台前陣子熱播的「Tindr大騙徒」可見，詐欺案件儼然已偏佈全球世界各地，這也是近年來警方的重點工作；從詐欺案件的偵辦、車手的防制、防詐的宣導，警方從各方面著手偵處防制，遏止詐騙集團的橫行、保障民眾生命財產安全。