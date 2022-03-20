LINE群組投資黃金穩賺不賠 婦誤信匯款到警示帳戶遭阻

翟姓婦人在LINE群組中接到投資訊息，誤信可以穩賺不賠，3月初到永豐銀行士東分行匯款，但LINE友人提供的帳戶早已被列「警示帳戶」，行員發現異狀後通知警方，員警到場後，苦口婆心說明，投資黃金的消息是詐騙，已經有人受害，並宣導反詐騙，翟婦保住50萬積蓄。

警方指出，翟姓婦人的友人傳送投資地下黃金訊息，得知投資50萬元，金價飆漲之際，就能獲利，而且金價現在一直飆升，匯款就能穩賺不賠，婦人因而誤信會有大筆收益，親自到銀行臨櫃匯款。

員警獲報行員通知，洪姓女警到場說明，對方的帳戶，已被列為警示帳戶，代表已有人受害，儘管翟婦拿想要匯入對方帳戶，銀行也不會讓民眾匯入，避免再次有人受害，經過員警說明，翟婦才恍然大悟，相信自己差一點落入圈套，對於行員、員警頻頻致謝。

警方呼籲，現今通訊軟體發達，詐騙集團利用網路個人資料隱匿性高的特性，透過各類通訊軟體誘騙投資可以獲利，使被害人輕易匯款，提醒民眾務必提高警覺、投資應特別謹慎小心。