昨天全台大停電，蔡英文總統今增加高雄行程，將到興達電廠，蔡總統今再次表達歉意表示，一個操作疏失，或一件單一事故，就造成全國性的衝擊， 再次凸顯國家電力輸送與基礎設施韌性的問題。

總統強調，面對國人的託付跟期待，政府必須務實面對問題、解決問題；她再次要求，必須在最短時間內，徹底調查事故原因及相關疏失，採取必要的究責。

總統今在臉書指出，國安團隊一直持續針對關鍵基礎設施的韌性進行檢討，而昨天的事故就是必須被嚴謹檢視的案例之一。這樣的事故，儘管並非在尖峰時段發生，備轉容量率也有24.61％，總電量供應充足。

她說，昨晚經濟部已經召開記者會，向國人報告初步的調查進度，目前復電工作已經大致完成，但她仍要向國人同胞的不便，表達歉意。

她表示，昨天在聽取行政院蘇貞昌院長及各部會簡報後，她再次要求，必須在最短時間內，徹底調查事故原因及相關疏失，採取必要的究責。同時，必須進行電力基礎設施總體檢，並加速進行系統性改善工作。