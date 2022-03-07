馬公小小航海家遊戲場7日開幕，新北市長侯友宜（中）應邀到場並且與在場來賓一起主持開幕儀式。（季志翔攝）

位於新店區北新路的馬公小小航海家遊戲場7日開幕，吸引不少小朋友到遊戲區玩耍。（季志翔攝）

位於新店區北新路的馬公小小航海家遊戲場7日開幕，吸引不少小朋友到遊戲區玩耍。（季志翔攝）

位於新店區北新路的馬公小小航海家遊戲場開幕，吸引不少小朋友到遊戲區玩耍。（季志翔攝）

位於新店區北新路的馬公小小航海家遊戲場，各式遊戲器具結合滑軌，溜索及彈跳床，體驗不同冒險樂趣，充滿了挑戰和刺激性，是小朋友的最愛。（季志翔攝）

位於新店區北新路的馬公小小航海家遊戲場，各式遊戲器具結合滑軌，溜索及彈跳床，體驗不同冒險樂趣，充滿了挑戰和刺激性，是小朋友的最愛。（季志翔攝）

位於新店區北新路的馬公小小航海家遊戲場，各式遊戲器具讓小朋友體驗不同冒險樂趣，充滿了挑戰和刺激性。（季志翔攝）

位於新北市新店區北新路的馬公小小航海家遊戲場，設計概念是將遊戲場比擬為大海，讓小朋友體驗不同冒險樂趣，充滿了挑戰和刺激性。（季志翔攝）

位於新店區北新路的馬公小小航海家遊戲場7日開幕，設計概念是將遊戲場比擬為大海，孩童在船形遊具上如同航海家，航行於大海中，冒險的過程中遇有小島或是陸地，同時結合滑軌，溜索及彈跳床，體驗不同冒險樂趣，充滿了挑戰和刺激性，特別是坐式滑索與船型溜滑梯遊具 更是小小孩的最愛。 或許有人認為那麼大的場地，但遊具好像不多，但是基於由於遊具規範，每項遊具都要有安全距離，同時也希望每位家長帶孩子來玩時，能夠陪伴和教育，教導孩子安全玩法、陪伴他一起同樂，這樣才能擁有美好親子關係。

此外，園區內也同步規劃體健區，真正落實大朋友小朋友共同樂活休閒空間。新北市景觀處表示，新北市各區發展較早，多處公園基礎設施已達使用期限影響功能性及美觀，故市府自110年起加入「老舊公園更新計畫」，透過專業顧問評估並與地方意見整合，以急迫性，危險性等因素排序優先更新之公園，提供市民現代化及安全的公園休憩空間，讓大小市民朋友盡情燃燒體力，共享歡樂的遊憩好所在。

新北市新店區屬於發展較早的文教住宅區，生活環境及交通機能便利，是新北市人口第五大區，但部分公園開闢年代久遠，設施老舊或不敷特色多元使用目標，新北市政府於108年成立跨局處工作小組，共同推動「公園特色共融或全齡化改善計畫」。在市府與新店區公所團隊的努力下，會同公民團體、里長及地方民眾共同討論出改善共識，共計投入2億建設預算，改善完成六處公園。