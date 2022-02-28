金門縣府今天宣布，自明（3／1）起，鄉親到縣內14家合約院所接種COVID-19疫苗，不分劑次和廠牌，均可加碼領取100元超商禮券。（金門縣府提供）

金門縣府今天宣布，自明（3／1）起，鄉親到縣內14家合約院所接種COVID-19疫苗，不分劑次和廠牌，均可加碼領取100元超商禮券。縣府已採購4000份，送完為止，希望進一步提高疫苗覆蓋率，降低疫情傳播風險，並避免感染後重症發生的機率。

縣衛生局說明，中央為推動民眾完整接種COVID-19疫苗，自1／5起實施18歲以上接種第1、2劑COVID-19疫苗，由各縣市提供200元（含）以下衛教品，時間再延長至3／31。配合活動接種者，另外尚可獲得超商100元禮券。

金門以常住人口推算，統計至2／27止，第1劑疫苗涵蓋率已達83.87％、第2劑達75.33％、追加劑為42.3％，尚須再提高整體覆蓋率，縣府期待進一步提高打氣，建構更完整的防疫網，盡快恢復正常生活。

衛生局提醒，鄉親接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天，接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，並於接種前說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。