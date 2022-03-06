花蓮大農大富平地森林園區賞螢活動將在3月19日起至4月17日開跑，賞螢票券則將在10日中午12時開賣。（林柏偉攝影，花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

位於花蓮縣光復鄉的大農大富平地森林園區，因腹地廣大，夜晚較無光害，是縣內賞螢熱點之一，隨著春暖花開，螢火蟲相繼現蹤，且經園區監測，穩定維持一定數量，因此花蓮林區管理處將在3月19日起至4月17日止辦理賞螢活動，在夜間欣賞螢漫平森的美景。

螢火蟲每年平均從2月底至3月初時會陸續在大農大富平地森林園區現蹤，透過園區志工於溼冷夜間的森林裡監測螢況，確定螢火蟲維持一定數量後，花蓮林管處才會對外辦理賞螢系列活動。

花蓮林管處副處長王怡靖指出，過去曾因發現零星螢火蟲就開放賞螢，但期間卻因為下雨、氣溫等因素，影響螢況，且賞螢活動採付費制，服務品質必須到位，因此今年的賞螢活動訂在19日開跑，並持續到4月17日。

王怡靖說，活動期間，平日（周一至周四）開放2梯次賞螢，假日（周五至周日）及連續假日則是3梯次，票券將於10日中午12時於售票網站上販售，平日一般票每人新台幣230元，縣民社福票180元；假日一般票260元，縣民社福票230元；清明連假「現場票」300元，購票資訊目前已公告在大農大富平地森林園區的臉書。

由於大農大富是全台最早、面積最大、最易到達的賞螢地點，自2017年起推出付費賞螢活動後，每年均吸引上萬人次參與，但以往賞螢最常發生的事情，莫過於小朋友穿會發光的鞋子，影響螢火蟲的生態，因此王也希望大家在賞螢時，能遵守相關事項。

由於花蓮螢火蟲往年均陸續從南往北現蹤，另處賞螢熱點鯉魚潭因緯度較高，賞螢活動通常接續在大農大富後。縱管處遊憩課長羅美齡表示，鯉魚潭的螢火蟲往年均在4月初現蹤，但過去在4月初辦理賞螢活動時，晚間螢況不如預期，直到1、2周後才逐漸好轉，因此今年與專業老師討論，決定依其建議延後至4月中旬才會舉辦賞螢活動，且持續至5月中旬左右。